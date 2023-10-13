الصحافي والكاتب السياسي عبدالله قمح لـ "#هنا_بيروت": موضوع عدم إكتشاف الغاز في البلوك رقم 9 ممكن أن يسبب حرباً ووزير الطاقة كان يريد التوجه أمس إلى الحفارة الموجودة في حقل قانا لكنه عدل عن قراره