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قناة الجديد
2023
06:31
شربل سكاف : عدم وجود غاز في بئر مُعين لا يعني ان الغاز غير موجود بتاتاً في البلوك 9
06:28
مصطفى بيرم : جايين ناس من كل العالم يطردو واحد جدو وجد جدو من فلسطين .. ما هذا المنطق اللاإنساني؟
06:04
بالفيديو - تعليق جميع الرحلات الجوية في لندن..والسبب؟
05:50
هكذا علق جورج وسوف على الاحداث في فلسطين
04:51
مراسل فلسطيني يفجع بوفاة عائلته خلال تغطية احداث فلسطين
خاص الجديد
المتخصصة بشؤون الطاقة لوري هايتيان لـ هنا بيروت": تم تصديق كل ما جرى تداوله على مواقع التواصل ووسائل الاعلام ويجب انتظار البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة وشركة توتال
2023-10-13 | 09:17
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المتخصصة بشؤون الطاقة لوري هايتيان لـ هنا بيروت": تم تصديق كل ما جرى تداوله على مواقع التواصل ووسائل الاعلام ويجب انتظار البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة وشركة توتال
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المتخصصة بشؤون الطاقة لوري هايتيان لـ هنا بيروت": تم تصديق كل ما جرى تداوله على مواقع التواصل ووسائل الاعلام ويجب انتظار البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة وشركة توتال
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مراسل "الجديد": عبداللهيان يتّجه إلى سوريا للقاء وزير خارجيتها فيصل المقداد
سامي الجميل لـ "الجديد": حزب الله ربط نفسه بما يحصل في غزة ولا طاقة للبلد بتحمل المزيد من الصراعات ولا تحرك عربي حتى الساعة "ليش لبنان لحاله بدو يتحمل هيك مسؤولية؟"
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معلومات "الجديد": وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تزور بيروت في جولة على دول المنطقة وتشمل تل أبيب،عمان،القاهرة تأكيداً على عدم تدهور الوضع الأمني في المنطقة وعلى إجراء مفاوضات سلام
11:08
معلومات "الجديد": وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تزور بيروت في جولة على دول المنطقة وتشمل تل أبيب،عمان،القاهرة تأكيداً على عدم تدهور الوضع الأمني في المنطقة وعلى إجراء مفاوضات سلام
10:12
مراسل "الجديد": القصف مستمر على بلدتي علما الشعب والضهيرة
10:12
مراسل "الجديد": القصف مستمر على بلدتي علما الشعب والضهيرة
09:55
مراسل "الجديد": نائب حزب الله حسين جشي كان يتفقد الأضرار في الضهيرة عند وقوع الاشتباكات وقد تم اجلاؤه على عجلة بواسطة دراجة نارية من قبل مرافقيه
09:55
مراسل "الجديد": نائب حزب الله حسين جشي كان يتفقد الأضرار في الضهيرة عند وقوع الاشتباكات وقد تم اجلاؤه على عجلة بواسطة دراجة نارية من قبل مرافقيه
يحدث الآن
محليات
13:15
بري معزياً بالصحافي عصام عبدالله "هل يحتاج المجتمع الدولي الى دليل بأن اسرائيل تمارس إجرامهما"
محليات
13:00
تجمع للصحفيين أمام مبنى رويترز... لمتابعة التفاصيل مباشرة :
مقدمة النشرة المسائية
12:57
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2023
زوارنا يقرؤون الآن
04:51
مراسل فلسطيني يفجع بوفاة عائلته خلال تغطية احداث فلسطين
11:08
معلومات "الجديد": وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تزور بيروت في جولة على دول المنطقة وتشمل تل أبيب،عمان،القاهرة تأكيداً على عدم تدهور الوضع الأمني في المنطقة وعلى إجراء مفاوضات سلام
11:58
الصورة الأخيرة له وثقها بنفسه من علما الشعب... الصحافي عصام عبدالله شهيداً
12:57
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2023
2023-10-11
راغب علامة يحرج شقيقة كارمن سليمان : لا صوت ولا إحساس ولا قبول
12:54
مراسل "الجديد" : سماع دوي انفجارين في محيط بلدة العديسة
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بالفيديو
بالفيديو
13:00
تجمع للصحفيين أمام مبنى رويترز... لمتابعة التفاصيل مباشرة :
12:57
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2023
12:50
نشرة الطقس المسائية 13-10-2023
12:44
تطورات ميدانية كبرى في جنوب لبنان... لمتابعة التفاصيل مباشرة :
12:09
استشهاد الصحفي عصام العبدالله اثر قصف العدو الاسرائيلي في بلدة علما الشعب جنوب لبنان
11:47
هناك 5 اصابات في صفوف الصحافيين جراء استهداف العدو الاسرائيلي
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مراسل فلسطيني يفجع بوفاة عائلته خلال تغطية احداث فلسطين
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04:51
مراسل فلسطيني يفجع بوفاة عائلته خلال تغطية احداث فلسطين
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الصورة الأخيرة له وثقها بنفسه من علما الشعب... الصحافي عصام عبدالله شهيداً
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الصورة الأخيرة له وثقها بنفسه من علما الشعب... الصحافي عصام عبدالله شهيداً
عربي و دولي
03:30
كتائب القسام تعلن عن مقتل 13 أسيراً من أسرى المعركة بينهم أجانب في القصف الإسرائيلي المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال ال24 ساعة الماضية
عربي و دولي
03:30
كتائب القسام تعلن عن مقتل 13 أسيراً من أسرى المعركة بينهم أجانب في القصف الإسرائيلي المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال ال24 ساعة الماضية
محليات
15:43
تجمع الشباب المسلم في عين الحلوة: مستعدون للخروج من المخيم بكامل سلاحنا وعتادنا إلى محاور القتال
محليات
15:43
تجمع الشباب المسلم في عين الحلوة: مستعدون للخروج من المخيم بكامل سلاحنا وعتادنا إلى محاور القتال
عربي و دولي
05:34
بالفيديو - الأمن الأردني يمنع بالقوة عشرات المتظاهرين من الوصول إلى الحدود الأردنية مع فلسطين
عربي و دولي
05:34
بالفيديو - الأمن الأردني يمنع بالقوة عشرات المتظاهرين من الوصول إلى الحدود الأردنية مع فلسطين
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