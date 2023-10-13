المتخصصة بشؤون الطاقة لوري هايتيان لـ هنا بيروت": تم تصديق كل ما جرى تداوله على مواقع التواصل ووسائل الاعلام ويجب انتظار البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة وشركة توتال

الأستاذ الجامعي المتخصص في شؤون الطاقة شربل سكاف لـ"الجديد": بانتظار البيان الرسمي عن شركة توتال وعدم وجود غاز في بئر مُعين لا يعني ان الغاز غير موجود بتاتاً في البلوك 9