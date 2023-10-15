وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب لـ "وهلق شو": الاتصالات الدبلوماسية قائمة وهناك مباحثات حول ما يحصل في غزة والرئيس ميقاتي يتابع الموضوع وسأجتمع غداً مع سفراء الدول الخمس الكبرى