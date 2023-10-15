عبدالله بوحبيب لـ "وهلق شو": "بقول لوزراء حزب الله إنتو مقاومة وأنا وزير خارجية"

الكاتب السياسي عبد الله سيناوي لـ "وهلق شو": الأكاذيب الاسرائيلية تؤثر في الرأي العام العالمي ويجب أن يكون هناك حداً أدنى من الانسانية وغزة تعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة