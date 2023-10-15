عبدالله بوحبيب لـ "وهلق شو": الرأي السعودي هو الأبرز على الساحة لجهة تجميد التطبيع مع اسرائيل ووقف التصعيد في غزة و"أميركا لازم تعد للعشرة قبل ما تقول لا" ولهذا السبب لم يشن نتنياهو توغلاً برياً