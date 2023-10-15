عبدالله بوحبيب لـ "وهلق شو": سيرافقني خلال زيارتي إلى سوريا في الثالث والعشرين من الحالي مدير الامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري وأمين سر المجلس العسكري وقادة أمنيين

مدير عام الأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري: رفعتُ منذ اليوم الأوّل شعار مواجهة التحديات والصعاب ولدينا إرادة للتغلّب عليها فهي ناتجة عن ظروف أمنيّة، سياسية، اجتماعية واقتصادية