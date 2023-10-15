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أكثر من مئة شاحنة تنتظر التحرك من العريش للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
أكثر من مئة شاحنة تنتظر التحرك من العريش للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
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2023-10-15 | 16:04
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خبير في أسلحة الدمار الشامل أكرم سريوي لـ "وهلق شو": اسرائيل حتماً ستقوم بعملية الغزو البري لغزة والخلاف على حجم الخطة فهناك أكثر من نظرية لجيش العدو وحماس أجرت كامل استعداداتها لخوض معركة شرسة
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