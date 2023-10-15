الكاتب السياسي عبدالله العساف لـ "وهلق شو": اسرائيل مصابة بالهيمنة والغطرسة ويجب أن يكون هناك دولة فلسطينية حاضرة في المحافل الدولية والتقارب السعودي - الايراني قاد إلى هذه المقاربة