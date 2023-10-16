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الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح لـ "الجديد": خبراء النفط يأكدون أن احتمالات وجود الغاز لا زالت قائمة وشركة توتال ستدرس مصلحتها الاقتصادية فيما خص استكمال عملية الحفر أم لا
2023-10-16 | 03:55
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الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح لـ "الجديد": خبراء النفط يأكدون أن احتمالات وجود الغاز لا زالت قائمة وشركة توتال ستدرس مصلحتها الاقتصادية فيما خص استكمال عملية الحفر أم لا
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