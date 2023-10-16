الكاتب السياسي قاسم قصير لـ "الجديد": المعركة دخلت يومها العاشر وهذا دليل على صمود المقاومة الفلسطينية ولا موقف رسمي حتى الآن للقبول بالهدنة والاتصالات مستمرة بهذا الصدد

العودة الى الأعلى الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح لـ "الجديد": خبراء النفط يأكدون أن احتمالات وجود الغاز لا زالت قائمة وشركة توتال ستدرس مصلحتها الاقتصادية فيما خص استكمال عملية الحفر أم لا