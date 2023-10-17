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الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر لـ "الجديد": عملية طوفان الاقصى كشفت هشاشة الجيش الاسرائيلي
2023-10-17 | 04:13
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الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر لـ "الجديد": عملية طوفان الاقصى كشفت هشاشة الجيش الاسرائيلي
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الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر لـ "الجديد": عملية طوفان الاقصى كشفت هشاشة الجيش الاسرائيلي
خاص الجديد
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مراسلة "الجديد": تجدد القصف الاسرائيلي على القطاع الاوسط
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