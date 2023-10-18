مراسلة "الجديد" : الجيش اللبناني كثّف تواجده أمام السفارة الأميركية في عوكر والقوى الأمنية أضافت الكثير من الأسلاك الشائكة على البوابة الحديدية بالتزامن مع دعوات التظاهر أمام السفارة عند الرابعة عصراً

العودة الى الأعلى مراسلة "الجديد": إطلاق صاروخ مضاد للدروع على مستوطنة "يفتاح" قرب الحدود مع لبنان