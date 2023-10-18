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2023
10:40
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08:28
مخاوف من "قنبلة واعتداءات".. إخلاء 6 مطارات في فرنسا
02:17
حداد عام في فلسطين المحتلة وتنكيس للأعلام على أرواح شهداء مجزرة المعمداني وشهداء الشعب الفلسطيني
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مسيرة حاشدة في مخيم الرشيدية جنوبي لبنان تنديداً بالمجزرة الاسرائيلية في مستشفى الاهلي المعمداني بغزة
2023-10-17
بالفيديو - احتجاجات غاضبة أمام مبنى الاسكوا التابع للأمم المتحدة وسط بيروت
خاص الجديد
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي لـ "الجديد": القمة التي ستُعقد يوم السبت في مصر ستناقش العديد من النقاط بهدف إنهاء هذه الحرب
2023-10-18 | 14:31
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الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي لـ "الجديد": القمة التي ستُعقد يوم السبت في مصر ستناقش العديد من النقاط بهدف إنهاء هذه الحرب
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الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي لـ "الجديد": القمة التي ستُعقد يوم السبت في مصر ستناقش العديد من النقاط بهدف إنهاء هذه الحرب
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مراسلة "الجديد" : الجيش اللبناني كثّف تواجده أمام السفارة الأميركية في عوكر والقوى الأمنية أضافت الكثير من الأسلاك الشائكة على البوابة الحديدية بالتزامن مع دعوات التظاهر أمام السفارة عند الرابعة عصراً
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