ممثل عن الهلال الاحمر الفلسطيني في الضفة الغربية أحمد جبريل لـ "الجديد": عاجزون عن تقديم أي دعم لإخوتنا في قطاع غزة وما لديهم من امكانيات تكفيهم لساعات فقط