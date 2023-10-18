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18:06
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ممثل عن الهلال الاحمر الفلسطيني في الضفة الغربية أحمد جبريل لـ "الجديد": عاجزون عن تقديم أي دعم لإخوتنا في قطاع غزة وما لديهم من امكانيات تكفيهم لساعات فقط
2023-10-18 | 14:53
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ممثل عن الهلال الاحمر الفلسطيني في الضفة الغربية أحمد جبريل لـ "الجديد": عاجزون عن تقديم أي دعم لإخوتنا في قطاع غزة وما لديهم من امكانيات تكفيهم لساعات فقط
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ممثل عن الهلال الاحمر الفلسطيني في الضفة الغربية أحمد جبريل لـ "الجديد": عاجزون عن تقديم أي دعم لإخوتنا في قطاع غزة وما لديهم من امكانيات تكفيهم لساعات فقط
خاص الجديد
محليات
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مراسلة "الجديد" : الجيش اللبناني كثّف تواجده أمام السفارة الأميركية في عوكر والقوى الأمنية أضافت الكثير من الأسلاك الشائكة على البوابة الحديدية بالتزامن مع دعوات التظاهر أمام السفارة عند الرابعة عصراً
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