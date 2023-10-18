العميد المتقاعد أكرم سريوي لـ "الجديد": اسرائيل تملك القدرة على فبركة أي فيديو لتغيير الوقائع والصاروخ استهدف المستشفى بشكل مقصود ومتعمد

ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان إحسان عطايا لـ "الجديد": من المعيب الاقتناع بأكاذيب العدو الاسرائيلي الذي يرتكب أبشع المجازر ويسعى إلى تغيير الوقائع في غزة