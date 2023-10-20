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حلقة خاصة من "وهلق شو" مع جورج صليبي تتابعونها الآن على الجديد
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مراسلة "الجديد" من القاهرة لـ "وهلق شو" : الأولوية في القمة الدولية بالقاهرة هو وقف العدوان على غزة ولبنان مغيّب عن هذه القمة
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