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خاص الجديد
مراسل الجديد: العدو الاسرائيلي يستهدف أطراف بلدة مركبا بالقنابل الفوسفورية
2023-10-28 | 08:08
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مراسل الجديد: العدو الاسرائيلي يستهدف أطراف بلدة مركبا بالقنابل الفوسفورية
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مراسل الجديد: العدو الاسرائيلي يستهدف أطراف بلدة مركبا بالقنابل الفوسفورية
خاص الجديد
محليات
الجديد:
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يستهدف
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النائب قاسم هاشم للجديد تعليقاً على التطورات الأمنية: نتوقع أي مغامرة مع عدو همجي لا يقيم للمواثيق والقيم وزناً ويشكل استفزازاً دائماً لشعبنا من خلال انتهاكاته اليومية للسيادة اللبنانية
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