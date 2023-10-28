مراسل الجديد: العدو الاسرائيلي يستهدف أطراف بلدة مركبا بالقنابل الفوسفورية

النائب قاسم هاشم للجديد تعليقاً على التطورات الأمنية: نتوقع أي مغامرة مع عدو همجي لا يقيم للمواثيق والقيم وزناً ويشكل استفزازاً دائماً لشعبنا من خلال انتهاكاته اليومية للسيادة اللبنانية