النائب قاسم هاشم للجديد تعليقاً على التطورات الأمنية: نتوقع أي مغامرة مع عدو همجي لا يقيم للمواثيق والقيم وزناً ويشكل استفزازاً دائماً لشعبنا من خلال انتهاكاته اليومية للسيادة اللبنانية

النائب قاسم هاشم لـ "الجديد": هي ليست المرة الاولى التي يتم فيها تكثيف الاتصالات واللقاءات على مستوى عين التينة وما يحصل في غزة لا يُغتفر والقضية الفلسطينية هي قضية الأحرار في هذا العالم