مراسل الجديد: العدو الاسرائيلي يرمي قنابل مضيئة فوق كروم المراح في بلدة ميس الجبل

مراسل الجديد: اصابة نقيب نيبالي من قوات اليونيفيل جنوب لبنان في بطنه و ذراعه اصابة متوسطة نتيجة سقوط قذيفتين من العدو الاسرائيلي على المركز ٣٣-٨ في بلدة حولا قرب موقع العباد