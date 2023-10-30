المتخصص بالشأن الاسرائيلي الدكتور نبيه عواضة لـ #الجديد: هناك تقاذف بالمسؤوليات داخل اسرائيل فيما خص الغزو البري وجيش العدو لم يستطع التوغل إلا بنحو 300 متراً وتراجع منهزماً

أحمد جبريل من الهلال الاحمر الفلسطيني - الضفة الغربية لـ #الجديد: منذ بداية العدوان تم إدخال 104 شاحنات فقط مُحملة بالماء والغذاء والمعدات الطبية التي تكفي ليوم واحد إذا وُزعت على كل المواطنين في غزة