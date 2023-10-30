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أحمد جبريل من الهلال الاحمر الفلسطيني - الضفة الغربية لـ #الجديد: منذ بداية العدوان تم إدخال 104 شاحنات فقط مُحملة بالماء والغذاء والمعدات الطبية التي تكفي ليوم واحد إذا وُزعت على كل المواطنين في غزة

2023-10-30 | 05:54
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أحمد جبريل من الهلال الاحمر الفلسطيني - الضفة الغربية لـ #الجديد: منذ بداية العدوان تم إدخال 104 شاحنات فقط مُحملة بالماء والغذاء والمعدات الطبية التي تكفي ليوم واحد إذا وُزعت على كل المواطنين في غزة
أحمد جبريل من الهلال الاحمر الفلسطيني - الضفة الغربية لـ #الجديد: منذ بداية العدوان تم إدخال 104 شاحنات فقط مُحملة بالماء والغذاء والمعدات الطبية التي تكفي ليوم واحد إذا وُزعت على كل المواطنين في غزة
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أحمد جبريل من الهلال الاحمر الفلسطيني - الضفة الغربية لـ #الجديد: منذ بداية العدوان تم إدخال 104 شاحنات فقط مُحملة بالماء والغذاء والمعدات الطبية التي تكفي ليوم واحد إذا وُزعت على كل المواطنين في غزة

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أحمد جبريل لـ #الجديد: بعد 24 ساعة سيتوقف الاسعاف في غزة في حال لم يتم إدخال الوقود
المتخصص بالشأن الاسرائيلي الدكتور نبيه عواضة لـ #الجديد: هناك تقاذف بالمسؤوليات داخل اسرائيل فيما خص الغزو البري وجيش العدو لم يستطع التوغل إلا بنحو 300 متراً وتراجع منهزماً

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