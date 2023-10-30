النائب قاسم هاشم للجديد: الأحداث الأخيرة تتطلب التفتيش عن كل الاساليب والامكانيات للحفاظ على الاستقرار في المؤسسة العسكرية وما يهمنا الحفاظ على استمرار عملها وهناك أكثر من طرح

العودة الى الأعلى أحمد جبريل لـ #الجديد: بعد 24 ساعة سيتوقف الاسعاف في غزة في حال لم يتم إدخال الوقود