جورج عقيص رداً على بري: "يسمحلنا نحدد خياراتنا السياسية"

النائب جورج عقيص لـ #الجديد: لبنان لا يحتمل أي فراغ إضافي وبدأنا مروحة اتصالات مع كل الكتل النيابية لتأمين استمرارية قيادة الجيش في هذا الظرف العصيب والعبث فيها هو بمثابة المس بأمن اللبنانيين