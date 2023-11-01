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كتائب القسام تقصف تحشدات لقوات العدو في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية
كتائب القسام تقصف تحشدات لقوات العدو في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية
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النائب قاسم هاشم لـ #الجديد: الرئيس بري واضح بموقفه والتشريع ليس "عالقطعة" وهو مدرك تماماً لحيثيات الامور
2023-11-01 | 06:23
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النائب قاسم هاشم لـ #الجديد: الرئيس بري واضح بموقفه والتشريع ليس "عالقطعة" وهو مدرك تماماً لحيثيات الامور
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النائب قاسم هاشم لـ #الجديد: الرئيس بري واضح بموقفه والتشريع ليس "عالقطعة" وهو مدرك تماماً لحيثيات الامور
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محليات
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