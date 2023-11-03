المتحدث باسم الهلال الاحمر - من غزة رائد النمس لـ #الجديد: عدد من المستشفيات المتوقفة عن العمل في غزة هو 16 جراء القصف الاسرائيلي أو نفاذ الوقود والرقم إلى تصاعد في الساعات المقبلة

العودة الى الأعلى الكاتب والصحافي قاسم قصير لـ #الجديد: ما شهده الجنوب أمس هو تصعيد كمي ونوعي للمقاومة وبمثابة رسالة لأميركا واسرائيل وسيتم تحديد الرؤية التي ستُدار على أساسها المرحلة المقبلة