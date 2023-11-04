مراسل الجديد: قصف مدفعي من العدو الاسرائيلي نحو وادي هونين

المتحدث باسم الهلال الاحمر - من غزة رائد النمس لـ #الجديد: عدد من المستشفيات المتوقفة عن العمل في غزة هو 16 جراء القصف الاسرائيلي أو نفاذ الوقود والرقم إلى تصاعد في الساعات المقبلة