النائب فراس حمدان لـ #الجديد: نحن في إطار عدوان إسرائيلي مجرم والمطلوب من الحكومة اللبنانية تكثيف ضغوطها على المجتمع الدولي وصولاً لهدنة إنسانية

النائب سيزار أبي خليل لـ #هنا_بيروت: مصلحتنا في أن يجدوا حلاً للقضية الفلسطينية والجبهة اللبنانية الجنوبية مشتعلة وسنقف مع أي طرف لبناني ضد أي اعتداء على أراضينا