النائب آلان عون لـ #الجديد: المطلوب من أميركا الضغط على الجانب الاسرائيلي لوقف العدوان على لبنان وموقف الولايات المتحدة واضح لناحية عدم الرغبة بالتصعيد

النائب ابراهيم منيمنة لـ #الجديد: اسرائيل هي من تعتدي على لبنان ومن يرغب بالسلام في المنطقة ليضغط على الجانب الاسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة وعدم التصعيد في الجنوب اللبناني