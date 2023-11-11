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ميقاتي: إن حل الدولتين أفضل الحلول للصراع العربي الاسرائيلي ولبنان يرفض الاعتداء على سيادته وأراضيه ونحن ملتزمون بالقرار 1071 ونشدد على ضرورة التزام العدو الاسرائيلي بمندرجاته
ميقاتي: إن حل الدولتين أفضل الحلول للصراع العربي الاسرائيلي ولبنان يرفض الاعتداء على سيادته وأراضيه ونحن ملتزمون بالقرار 1071 ونشدد على ضرورة التزام العدو الاسرائيلي بمندرجاته
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2023
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خاص الجديد
مراسل الجديد: العدو يلقي القنابل الفسفورية على أطراف الخيام
2023-11-11 | 08:18
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مراسل الجديد: العدو يلقي القنابل الفسفورية على أطراف الخيام
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مراسل الجديد: العدو يلقي القنابل الفسفورية على أطراف الخيام
خاص الجديد
محليات
الجديد:
العدو
القنابل
الفسفورية
أطراف
الخيام
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رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجية من الكويت فهد الشليمي لـ #الجديد: بيان القمة الذي سيصدر في نهاية فعالياتها من شأنه أن يشكل ضغطاً على اسرائيل لوقف الاعمال القتالية
النائب السابق أميل رحمة لـ الجديد : الرئيس نبيه بري لا يمانع التمديد لقائد الجيش دون شروط والرئيس ميقاتي عبّر عن رغبته بالتمديد للأخير
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10:13
ميقاتي: إن حل الدولتين أفضل الحلول للصراع العربي الاسرائيلي ولبنان يرفض الاعتداء على سيادته وأراضيه ونحن ملتزمون بالقرار 1071 ونشدد على ضرورة التزام العدو الاسرائيلي بمندرجاته
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10:13
ميقاتي: إن حل الدولتين أفضل الحلول للصراع العربي الاسرائيلي ولبنان يرفض الاعتداء على سيادته وأراضيه ونحن ملتزمون بالقرار 1071 ونشدد على ضرورة التزام العدو الاسرائيلي بمندرجاته
09:40
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من القمة العربية الاسلامية: نحن مدعوون إلى التضامن والعمل المشترك لإنقاذ غزة وعلينا العمل معاً لوقف غير مشروط لإطلاق النار وفتح كل المعابر وإدخال المساعدات
08:45
حزب الله : استهدفنا ملالة معادية وقوة مشاة صهيونية في موقع المطلة بالصواريخ الموجهة وحققنا فيهما اصابات مباشرة
01:14
مسيرة اسرائيلية معــ ادية تستهدف "بيك اب" في احد بساتين الموز في العاقبية جنوبي صيدا
2023-10-16
جيش الإحتلال: لا محاولة تسلل من لبنان قرب المطلة في الجليل الأعلى
2023-10-20
مراسلة "الجديد" من القاهرة: غوتيرش كان قد إتصل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأبلغه أن هدف القمة الأساسي هو وقف إطلاق النار وأن الدول الحاضرة ستبذل جهدها لأجل ذلك
بالفيديو
بالفيديو
09:35
بالفيديو – لندن تشهد على تظاهرات غير مسبوقة دعماً للفلسطنيين
06:16
انطلاق القمة العربية الإسلامية المشتركة من الرياض
05:33
كيف يبدو المشهد في القطاع الغربي جنوباً؟
05:29
الجديد في مواكبة مستمرة للتطورات الأمنية في الجنوب
05:22
آخر المستجدات المتعلقة بالقمة العربية الاسلامية المنعقدة في الرياض
04:48
استاذ الاعلام في جامعة الملك سعود د.علي العنيزي لـ #الجديد من الرياض: وجود رؤساء الدول العربية والاسلامية هو رسالة قوية لما ترتكبه سلطات الاحتلال من مجازر في غزة.. لمتابعة البث المباشر:
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