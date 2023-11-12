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معلومات الجديد: باسيل وتيمور جنبلاط اتفقا على عقد لقاء وتحدد الموعد الاثنين ظهراً وفق المكتب الاعلامي لباسيل
2023-11-12 | 13:26
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معلومات الجديد: باسيل وتيمور جنبلاط اتفقا على عقد لقاء وتحدد الموعد الاثنين ظهراً وفق المكتب الاعلامي لباسيل
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معلومات الجديد: باسيل وتيمور جنبلاط اتفقا على عقد لقاء وتحدد الموعد الاثنين ظهراً وفق المكتب الاعلامي لباسيل
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