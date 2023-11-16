معلومات الجديد: تأجيل النقاش حكومياً بملف قيادة الجيش جاء نتيجة تمن من حزب الله على الرئيس نجيب ميقاتي بالتأجيل لفتح المجال أكثر أمام النقاش

معلومات "الجديد": النقاش التقني بين حزب الله والتيار الوطني الحر حول اللامركزية الادارية قطع شوطا كبيرا ووصل الى مراحل جدية في البحث أما النقاش السياسي حولها فقد تم تأجيله قليلا