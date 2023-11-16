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معلومات الجديد: تأجيل النقاش حكومياً بملف قيادة الجيش جاء نتيجة تمن من حزب الله على الرئيس نجيب ميقاتي بالتأجيل لفتح المجال أكثر أمام النقاش
2023-11-16 | 13:24
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معلومات الجديد: تأجيل النقاش حكومياً بملف قيادة الجيش جاء نتيجة تمن من حزب الله على الرئيس نجيب ميقاتي بالتأجيل لفتح المجال أكثر أمام النقاش
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خاص الجديد
محليات
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