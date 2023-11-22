مصادر الثنائي الشيعي لـ الجديد: تلويح وزير الدفاع بتكليف أحد الضباط لينوب عن قائد الجيش بعد تقاعده خطوة عبثية ومؤشرا أول لتخريب المؤسسة العسكرية وانقسامها