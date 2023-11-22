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معلومات الجديد: لم تسجل الايام القليلة الماضية أي تواصل بين الخليلين والرئيس ميقاتي إلا أن الاتصالات ستتجدد في الساعات المقبلة لاستكمال بحث صيغة الحل
2023-11-22 | 13:22
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معلومات الجديد: لم تسجل الايام القليلة الماضية أي تواصل بين الخليلين والرئيس ميقاتي إلا أن الاتصالات ستتجدد في الساعات المقبلة لاستكمال بحث صيغة الحل
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خاص الجديد
محليات
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