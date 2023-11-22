مراسل الجديد: الغارة على بيت ياحون استهدفت عددا من مجاهدي حزب الله بينهم ابناء نواب في كتلة الوفاء للمقاومة

ديفيد ساترفيلد لـ #الجديد: تحدّثنا بمنتهى الصراحة على مستوى الرئيس ووزير الخارجية وقلنا إننا لا نؤيّد أيّ تهجيرٍ أو طردٍ للفلسطينيين من غزة لا إلى مصر ولا إلى أيّ دولة أخرى