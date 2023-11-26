رنده تقي الدين لـ #وهلق_شو: ماكرون لديه جولة خارجية الى الامارات والسعودية

تمام نور الدين لـ"وهلق شو": هناك أراء متعددة في فرنسا ولكن الذي يفصل في الأمر هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولا يتجرأ أي موظف على السير في خطوة بعكس قرارات ماكرون