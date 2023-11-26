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2023-11-26 | 14:23
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حسين أيوب لـ #وهلق_شو: هناك مسعى واضح لتمديد الهدنة بين يومين إلى 4 أيام وقد ينجح هذا المسعى في الساعات المقبلة
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حسين أيوب لـ #وهلق_شو: هناك مسعى واضح لتمديد الهدنة بين يومين إلى 4 أيام وقد ينجح هذا المسعى في الساعات المقبلة
خاص الجديد
محليات
#وهلق_شو:
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