معلومات الجديد: لقاء مدير المخابرات الفرنسية مع حزب الله حمل كلاما عن تطبيق القرار 1701 مقابل إنسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة

معلومات الجديد : لم يحصل اي لقاء او اتصال مباشر وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا وحزب الله الا ان الرسالة الفرنسية اتت بشكل غير مباشر عبر اللقاء مع بري