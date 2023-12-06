معلومات الجديد: ملف التمديد لجوزف عون قد حسم ايجابا لمدة ستة اشهر بعدما بات موقف حزب الله واضحا لجهة دعمه التمديد

معلومات "الجديد": الثنائي الشيعي كان واضحا أمام الموفد القطري بإبداء التعاون مع أي مبادرة خارجية ولكن لا حزب الله ولا حركة أمل سيطلبان من فرنجية الانسحاب وهما مستمران في دعمه رئاسيا