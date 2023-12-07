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خاص الجديد
معلومات الجديد: نقل جنبلاط لوفد حزب الله عن رئيس المخابرات الفرنسية قوله إذا إستمر المشهد في الجنوب على حاله فلن يؤدي الى حرب
2023-12-07 | 13:31
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معلومات الجديد: نقل جنبلاط لوفد حزب الله عن رئيس المخابرات الفرنسية قوله إذا إستمر المشهد في الجنوب على حاله فلن يؤدي الى حرب
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