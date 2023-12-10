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جان عزيز لـ #وهلق_شو: المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوطنية الاخيرة وحزب الله تعامل بشكل عقلاني مع الاستحقاق وتجنب الاحتكاك مع باسيل
2023-12-10 | 14:45
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جان عزيز لـ #وهلق_شو: المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوطنية الاخيرة وحزب الله تعامل بشكل عقلاني مع الاستحقاق وتجنب الاحتكاك مع باسيل
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الاخيرة
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