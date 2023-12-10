عبدالله بوحبيب لـ #وهلق_شو: مستعدون لزيادة عناصر الجيش اللبناني والقوات الدولية باقية لكن ممكن أن يتم تقليل أعدادها جنوباً

عبدالله بوحبيب لـ #وهلق_شو: حتى الان لم يتم تأكيد زيارتي الرئيس الفرنسي ووزيرة الخارجية الفرنسية إلى لبنان لكن يتم التنسيق مع الجهات اللبنانية بهذا الخصوص