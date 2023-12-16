الجديد في مواكبة متواصلة لآخر المستجدات عند الحدود الجنوبية

معلومات الجديد: وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تزور إسرائيل يوم الاحد حيث ستلتقي بنتانياهو وبعدها الى رام الله حيث ستلتقي بالمالكي على أن تصل الى لبنان يوم الاثنين حيث ستلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتزور الكتيبة الفرنسية في الناقورة