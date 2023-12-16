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مصادر قيادية رفيعة لـ الجديد: ما حصل في جلسة التمديد لم يغير التموضعات السياسية ولا مواقف الكتل
2023-12-16 | 13:07
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مصادر قيادية رفيعة لـ الجديد: ما حصل في جلسة التمديد لم يغير التموضعات السياسية ولا مواقف الكتل
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خاص الجديد
محليات
قيادية
رفيعة
الجديد:
التمديد
التموضعات
السياسية
مواقف
الكتل
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