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مصادر على صلة بالحكومة لـ الجديد: "إذا بتزمط جلسة مجلس الوزراء الثلثاء بكون منيح"
2023-12-17 | 13:14
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مصادر على صلة بالحكومة لـ الجديد: "إذا بتزمط جلسة مجلس الوزراء الثلثاء بكون منيح"
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مصادر على صلة بالحكومة لـ الجديد: "إذا بتزمط جلسة مجلس الوزراء الثلثاء بكون منيح"
خاص الجديد
محليات
بالحكومة
الجديد:
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الوزراء
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منيح"
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