الكاتب والسياسي جان عزيز لـ وهلق شو : الوطني الحر أرسل رسالة خطية إلى حزب الله مضمونها بأن اي إقرار للتمديد لقائد الجيش سيؤدي إلى قطيعة بيننا وثمة إتصالات حصلت فيما بعد