معلومات الجديد: تيار المردة اقتنع بفكرة تعيين رئيس للأركان وهذا ما لمسه وفد التقدمي الإشتراكي من زيارة النائب طوني فرنجية

معلومات #الجديد : اجتماع الاشتراكي مع النائب طوني فرنجية جرى خلاله البحث في استحقاق رئاسة الاركان والتوجه الى عقد اجتماع ثان مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في اطار استكمال الجولة التي يقوم بها الحزب الاشتراكي على الاحزاب السياسية