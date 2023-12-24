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مصادر نيابية لـ #الجديد: لا إتصالات ولا تواصل لأي تحرك رئاسي حتى مطلع السنة المقبلة وحتى وضوح تطورات الحرب على غزة
2023-12-24 | 13:16
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مصادر نيابية لـ #الجديد: لا إتصالات ولا تواصل لأي تحرك رئاسي حتى مطلع السنة المقبلة وحتى وضوح تطورات الحرب على غزة
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خاص الجديد
محليات
نيابية
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تواصل
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تطورات
الحرب
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