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مراسل الجديد: قصف مدفعي وفوسفوري على أطراف كفركلا وسهل الخيام
2023-12-25 | 07:58
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مراسل الجديد: قصف مدفعي وفوسفوري على أطراف كفركلا وسهل الخيام
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