ترقبوا الآن إعادة للإطلالة الخاصة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عبر قناة الجديد

البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لـ #الجديد: في عيد الميلاد أودّ أن أوجّه رسالة الى الجميع بأن الله معكم فلا تخافوا ولا تقسيم في لبنان والإنقسام يجب أن ينتهي لأنه بلا مبرر