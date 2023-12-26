مراسل الجديد يطلعنا على المزيد من التفاصيل حول التطورات العسكرية عند الحدود الجنوبية

كنعان بعد لجنة المال: من غير المسموح أن تبقى قصور العدل والمحاكم المدنية والعدلية ببنود صيانة ومعلوماتية لا تتعدى مليار ليرة ونسأل عن مسار العدالة وتسيير شؤون وقضايا المواطنين في ظل ما نراه من إستلشاء وإهمال فظيع من السلطة التنفيذية في هذا المجال