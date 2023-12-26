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خاص الجديد
مراسل الجديد يطلعنا على المزيد من التفاصيل حول التطورات العسكرية عند الحدود الجنوبية
2023-12-26 | 07:28
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مراسل الجديد يطلعنا على المزيد من التفاصيل حول التطورات العسكرية عند الحدود الجنوبية
مراسل الجديد يطلعنا على المزيد من التفاصيل حول التطورات العسكرية عند الحدود الجنوبية
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مراسل الجديد: غارتان من الطيران الحربي على بلدة ميس الجبل
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2023-12-11
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2023-07-07
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